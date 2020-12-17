В Орле определились с перевозчиками на первое полугодие 2021 года

В Орле определились с перевозчиками на первое полугодье 2021 года Фото: Архив "КП"

Накануне, 16 декабря, в администрации Орла состоялось несколько электронных аукционов по выбору перевозчиков, которые будут обслуживать городские маршруты общественного транспорта.

Всего предстояло выбрать перевозчиков на 28 маршрутов на первое полугодие 2021. В итоге ими займутся 13 индивидуальных предпринимателей и МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие». Причем доля муниципального транспорта увеличилась с 12% до 30% от общего автопарка.

- На 2,5 года работы на Красном мосту нам понадобятся надежные перевозчики, которые не допустят срыва графиков или невыхода техники, - отметил мэр Орла Юрий Парахин.