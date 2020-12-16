В Орловской области вновь заработала мусоросортировочная станция

К решению спорной ситуации с утилизацией ТКО в Орловской области подключилась прокуратура. Фото: пресс-служба ведомства

Сегодня, 16 декабря, в Орле в очередной раз подняли проблему с вывозом и утилизацией бытовых отходов. Вначале ее озвучили депутаты орловского горсовета, затем к вопросу подключилась прокуратура.

Ситуация, когда мусорные контейнеры возле жилых домов переполнены, длиться в облцентре не первый месяц. Обострилась она и из-за того, что 11 декабря по ряду причин свою работу приостановила мусоросортировочная станция «ЭкоСервис».

Чтобы урегулировать проблему, на предприятие выехали прокурор Орловской области Владислав Малкин, начальник регионального УМВД Виталий Власов и представители областной администрации. Совещание провели прямо на территории станции.

В настоящее время после вмешательства прокуратуры работа мусоросортировочной станции возобновлена, а ряду должностных лиц внесены представления. В частности, это касается зампреда Правительства Орловской области по развитию инфраструктуры и генерального директора «Зеленой рощи».

- В производстве следственных органов находится уголовное дело по фактам хищения денежных средств при оплате работ по вывозу ТКО. Владислав Малкин потребовал принять меры к активации его расследования и привлечению виновных к установленной законом ответственности, - сообщает пресс-служба прокуратуры Орловской области.