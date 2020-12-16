В Орловской области прогнозируют снижение численность трудовых ресурсов Фото: Архив "КП"

В Орловской области становится все меньше трудовых ресурсом. За последние два года количество людей, способных работать, уменьшилось на 18 тысяч человек. Причем ситуация продолжает усугубляться.

К таким выводам пришла Служба занятости Орловской области. Ее специалисты составили прогноз баланса трудовых ресурсов на 2021 - 2023 годы. Итак, в грядущем году их численность составит 402,2 тысяч человек, а к 2023 году снизится уже до 394,3 тысяч.

- В этот показатель входят все, кто может внести вклад в экономику региона. Это работающее и незанятое население трудоспособного возраста, и трудоустроенные подростки, и работающие пенсионеры, и трудовые мигранты. Тенденция снижения занятых в экономике связана с общей убылью населения, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Что же касается сферы деятельности основной части населения, то изменений не предвидится. По-прежнему, это работа в сфере торговли и ремонта машин, образования, здравоохранения, в сельском хозяйстве, строительстве и транспортном обслуживании.