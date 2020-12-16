В 2020 году росгвардейцы изъяли у орловцев более 300 единиц оружия. Фото: Управление Росгвардии по Орловской области

15 декабря в Орле в режиме видео-конференц-связи состоялось совещание по итогам работы регионального Управления Росгвардии за 2020 год. Силовики рассказали, как боролись с нарушениями общественного порядка.

По данным замначальника ведомства Юрия Нечушкина, росгвардейцы задержали в этом году 860 правонарушителей, среди которых 12 человек, находились в федеральном и региональном розыске. Силовикам удалось пресечь 243 преступления.

Особое внимание продолжили уделять обороту оружия и боеприпасов на территории региона.

В 2020 году сотрудниками Управления Росгвардии по Орловской области было выявлено свыше 400 нарушений в сфере оборота оружия (боеприпасов), 300 единиц оружия было изъято.

- Регулярно бойцы ОМОН отрабатывали информацию об обнаружении предметов, внешне и конструктивно схожих со снарядами, гранатами и боеприпасами времен Великой Отечественной войны. В уходящем году было обследовано свыше 30 объектов, обнаружено и обезврежено более 100 взрывоопасных предметов, - рассказали «КП» в ведомстве.