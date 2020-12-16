«Приходится топить снег»: СК проверяет, почему в деревне под Орлом нет водопровода

Долгие годы жители деревни Лесная пользовались колодцами, пока те не пересохли. Фото: ОНФ Орловской области

В пяти километрах от Орла без воды остался целый населенный пункт. Жители деревни Лесная долгие годы пользовались колодцами для общего пользования, центрального водопровода у них просто не было. Однако проблема усугубилась, когда вода пропала и в уличных колодцах.

Как сообщают эксперты ОНФ, без воды остались почти 100 человек. Найти живительную жидкость невозможно даже в колодцах глубиной 15–20 метров. Людям приходится ездить в близлежащие поселки или собирать дождевую воду.

Местная администрация была в курсе проблемы, обещала помочь, но водопровод в деревне так и не появился.

- Люди остались со своей бедой один на один. Им в прямом смысле слова приходится топить снег, чтобы добыть воду. Власть их не слышит, – рассказал «КП» Юрий Власов, член регионального штаба ОНФ в Орловской области.

В настоящее время ситуацией разбирается Следственный комитет. Который намерен выяснить, почему бездействуют местные власти.

- Проводится доследственная проверка и необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств сложившейся ситуации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководитель СУ СК России по Орловской области.