СК проверит, почему в доме орловчанки установили опасный пандус Фото: Архив "КП"

В Орле началась проверка ситуацией с опасным пандусом в одном из многоквартирных домов. Сотрудники Следственного комитета выясняют, почему девушка инвалид первой группы уже несколько лет не может добиться установки нормального пандуса.

Напомним, накануне орловчанка Ольга Чувакова записала видеообращение к Президенту РФ Владимиру Путину и рассказала о том, что спуск с лестницы в ее подъезде очень крутой и она боится упасть, спускаясь по нему на инвалидной коляске. Пожилым родителям уже не просто поднимать ее на руках.

- В настоящее время инициирована доследственная проверка по факту непринятия со стороны должностных лиц мер по обустройству доступной среды. Ведутся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств сложившейся ситуации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.