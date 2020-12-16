«Родителям все сложнее поднимать меня по лестнице»: орловчанка обратилась к Президенту из-за проблем с пандусом

Орловчанка Ольга Чувакова уже два года пытается добиться установки в своем доме. Фото: https://vk.com/o.chuvakova Фото: СОЦСЕТИ

Орловчанка Ольга Чувакова уже два года пытается добиться установки в подъезде ее дома безопасного пандуса. Девушка - инвалид первой группы, колясочник, но она не теряет оптимизма – хочет вести полноценную жизнь, работать, учиться, встречаться с друзьями. Злополучный пандус стал главной преградой для осуществления ее мечты.

Раньше Ольге помогали выбраться из дома родители, но есть они уже немолоды и им все труднее поднимать ее по лестнице. Отчаявшись найти поддержку у городских властей, девушка решила обратиться к Президенту Владимиру Путину. Накануне прямой линии с главой государства они записала видеообращение, в котором и рассказала о своей проблеме.

- Пандус, который есть у нас в подъезде очень крутой и я им пользоваться не могу, коляска может перевернуться, - уточнила Ольга Чувакова.

По словам девушки, проектно-сметная документация на строительство пандуса через технический выход из подъезда во двор уже есть, но чтобы его установить потребуется 230 тысяч рублей.

- Пандус мне жизненно необходим. Я хочу работать дальше, учиться, общаться с друзьями, жить активной жизнью, - говорит орловчанка.

Девушка надеется, что найдутся добрые люди, которые помогут исполнить ее мечту.