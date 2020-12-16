В Орле откроется новогодняя ярмарка «Сказки на Девяти Дубах» Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

19 декабря, в субботу, в Орле начнет работу новогодняя ярмарка «Сказки на Девяти Дубах: Река сказок». Праздничная торговля будет проходить в центре города - площади Ленина, улице Ленина и в Детском парке.

В домиках-шале можно будет купить горячие блины, пирожки, шашлыки, тематические напитки. Появится у орловцев и возможность познакомиться с блюдами американской и немецкой кухонь. Для проведения гастрономического фестиваля подготовили четыре домика-шале возле катка на площади Ленина.

Также на новогодней ярмарке будет представлены работы мастеров-ремесленников: предметы декора, куклы ручной работы, сладкие подарки, игрушки, сувениры, изделия из кружева, травяные чаи.

Гостей ярмарки просят не забывать про масочный режим и социальную дистанцию.

- Убедительно рекомендуется не посещать ярмарку людям с признаками острых респираторных заболеваний, с повышенной температурой тела, гражданам старше 65 лет, беременным женщинам, а также тем, кто имеет хронические заболевания и пониженный иммунитет, - уточняет пресс-служба администрации Орла.