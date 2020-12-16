В Железнодорожном районе Орла без воды останутся 16 частных домов Фото: Архив "КП"

Сегодня, 16 декабря, в Железнодорожном районе Орла без холодной воды останутся шестнадцать частных домах. Как сообщает «Орелводоканал», причина отключения - плановый ремонт задвижек на водоводе на пересечении улиц Паровозная и Деповская.

Без воды временно останутся жители улицы Лазо и Паровозной. Водоснабжение должны возобновить в два часа дня.

- Здесь имеются водоразборные колонки на близлежащих улицах, - уточняет пресс-служба администрации Орла.