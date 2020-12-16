Прокуратура проверит причины роста цен на масло и яйца в Орловской области Фото: Архив "КП"

В Орловской области цены на основные продукты питания подскочили среднем на 1,9%. Ситуацией с резким увеличением стоимости на сахар, подсолнечное масло и куриные яйца уже заинтересовались в прокуратуре.

По данным ведомства, сахар подорожал на 8,8%, масло на 11,1%, а яйца на 12,2%. В итоге в настоящее время организована проверка исполнения законодательства в сфере ценообразования на социально значимые продовольственные товары первой необходимости.

- К работе привлечены специалисты УФАС России и регионального Департамента промышленности и торговли. При выявлении нарушений будет принят комплекс мер реагирования. В этом году внесено уже 25 актов реагирования, - сообщили «КП» в пресс-службе прокуратуры Орловской области.