В райцентре Орловской области произошло массовое возгорание хозпостроек

Специалисты устанавливают причины пожара. Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Во вторник, 15 декабря, в поселке Шаблыкино Орловской области произошел пожар. Огонь охватил целый блок хозпостроек и быстро распространялся.

Инцидент произошел в районе часа дня. Прибывшие на место происшествия пожарные смогли спасти от огня 24 хозпостройки. Еще восемь строений полностью сгорели, а четырех сгорела кровля.

- В настоящее время устанавливаются причина пожара и размер ущерба. Пострадавших нет, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.