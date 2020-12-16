Коронавирус в Орловской области: антитела нашли у 7,5 тысяч человек Фото: Архив "КП"

В Орловской области проверку на антитела к коронавирусу прошли свыше 40,1 тысяч человек. Их наличие подтвердилось в 18,8% случаях (7,5 тысяч орловцев).

Такие данные накануне, 15 декабря, представило региональное Управление Роспотребнадзора. Всего же новую коронавирусную инфекцию проведено свыше 353 тысяч тестов.

- Основное число исследований проводит Центр гигиены и эпидемиологии. Также тестирования делают пять лабораторий государственных медицинских организаций и четыре частные, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.