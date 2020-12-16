Сбербанк активно участвует в развитии региона

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– Наш банк остаётся доминирующим игроком в банковском секторе. Когда случилась пандемия, и президент объявил, что все должны уйти на изоляцию, история не коснулась финансовых институтов. Доступность денежных средств – было главным требованием главы государства. Поэтому мы оставили открытыми часть своих офисов. Однако, когда мы увидели, что с каждым днём поток увеличивается – сегодня мы обслуживаем ежедневно более 10 тыс. орловчан, мы открыли все наши офисы, – сообщил управляющий Орловским отделением Сбербанка.

По словам Ярослава Скирты, Сбер работает по всем правилам и требованиям Роспотребнадзора. Банк одним из первых в регионе поставил стеклянные барьеры и оснастил своих сотрудников масками со стеклянным забралом. Неукоснительно соблюдается и безопасность самих орловцев: все консультации проходят с соблюдением социальной дистанции и с предоставлением средств индивидуальной защиты.

Помощь в пандемию

По словам Ярослава Скирты, Сбербанк в рамках государственной поддержки обеспечил более 1000 орловских предприятий малого и среднего бизнеса финансовыми средствами в объёме 1 млрд 200 млн рублей. Кроме того, более 2,5 тыс. орловцев смогли реструктуризировать долги по ипотеке и кредитам.

– Сбербанк не просто сократил, напротив – расширил свою деятельность в Орловской области в плане предоставления сервисов. В первую очередь, в электронном формате. Например, теперь нет нужды посещать офис банка, чтобы забрать перевыпущенную карту. Мы сделали виртуальные карты, которые уже привязаны к номеру телефона. – сообщил Ярослав Скирта.

Бесконтактная транспортная карта

Также Сбер стал оператором внедрения бесконтактной транспортной карты для жителей Орловской области. Так, если ранее орловцам, в том числе, и льготным категориям, было необходимо ежемесячно посещать офисы банка, чтобы пополнить счёт или подтвердить свою принадлежность к льготной категории, то, теперь банк упростил данную процедуру, переведя её в онлайн-режим.

– Теперь карты можно пополнять, не обращаясь в офис банка. Мы сделали процедуру максимально удобной для клиентов. При этом, если вы установили транспортное приложение в рамках уже функционирующей у вас карты от Сбербанка, карта не теряет своих платёжных функций. Например, если вы по каким-то причинам не успели внести платёж или не продлили именно транспортную карту, можно оплачивать проезд с основного счёта карты, – пояснил управляющий.

При этом, Ярослав Скирта подчеркнул, что транспортная карта и «Карта жителя Орловской области» – разные вещи. У последний гораздо шире функционал. Но и здесь основным оператором по её внедрению станет ПАО Сбербанк.

- Планируем запуск «Карты жителя Орловской области» уже во второй половине декабря. Сама по себе карта может поддерживаться разными банками, но традиционно «ношу» оператора берёт на себя наш банк, – сообщил Ярослав Скирта