В Орловской области 31 декабря 2020 официально стало выходным днем Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области 31 декабря 2020 года стало выходным днем. Жителям региона дали возможность полностью окунуться в предновогодние хлопоты, однако прежде отдых придется отработать.

Согласно распоряжению губернатора Орловской области от 15 декабря 2020 г. № 62-р, рабочий день перенесен на 26 декабря. На работу придется выйти бюджетникам, гражданским служащим и работникам, замещающие должности в органах исполнительной государственной власти.

- Руководителям органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций всех форм собственности рекомендовано организовать рабочее время сотрудников в декабре 2020 года в аналогичном порядке, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.