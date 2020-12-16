Губернатор Орловской области представит инвестпослание на 2021 год Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

На грядущей неделе губернатор Орловской области Андрей Клычков представит инвестиционное послание на 2021 году. Глава региона подведет итоги уходящего года и озвучит основные задачи на будущее.

- В центре внимания экономика и социальная сфера региона в условиях пандемии. Поддержка граждан, сохранение бизнеса, инвестиционное развитие. Цели, приоритеты, ответы на новые вызовы, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Как и в прошлом году, следите за инвестиционным посланием можно будет в прямом эфире на телеканале «Первый областной», на волнах «Экспресс радио-Орел» и в соцсетях.

Мероприятие состоится 21 декабря в 12.00.