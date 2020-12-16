Под Орлом задержали рецидивиста-гастролера, обворовавшего машины на парковке

26-летний мужчина попался на краже барсетки Фото: Архив "КП"

Накануне, в ночь на 15 декабря, в поселке Живописцев Орловского района произошла кража. Автолюбитель, оставивший возле дома свой «Фольксваген», вскоре обнаружил разбитые стекла и исчезновение барсетки с документами и деньгами.

Оказалось, в поселок наведался рецидивист-гастролер. 26-летний молодой мужчина, гражданин одной из стран ближнего зарубежья, временно проживал в Брянской области, но решил заглянуть и в Орловскую.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа ОМВД, сотрудники Управления уголовного розыска регионального УМВД. Вскоре полицейским удалось задержать воришку.

- Злоумышленник не стал отрицать свою причастность к преступлению. В его отношении возбуждено уголовное дело статье 158 УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Фигурант задержан. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов преступной деятельности молодого человека на территории региона и соседних областей, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.