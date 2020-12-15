В Орле трое мужчин и дама попались на краже строительных лесов

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В Орле сразу четыре человека стали фигурантами уголовного дела о краже. Компания так хотела продолжить алко-банкет, что ступила на скользкий путь нарушения закона.

Пресечь кражу удалось сотрудникам патрульно-постовой службы. Полицейские заметили троих мужчин и с ними даму, которые пытались украсть строительные леса. В планах было сдать их на металл, а деньги потратить на спиртное. Но затее осуществиться не было суждено.

Теперь 43-летний житель и 33-летняя жительница Орла, а также 41-летний гость из Сосковского района и 51-летний из Орловского ответят за проступок по закону: уголовное дело расследуется по статье "Кража".

- Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - прокомментировали "КП-Орел" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.