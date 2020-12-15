Зампредседателя правления Сбербанка: внедрение цифрового рубля приведет к увеличению ставок по кредитам

Внедрение в России цифрового рубля может привести к оттоку значительного объема ликвидности из банков: от 2 до 4 трлн рублей в течение трех лет. С таким прогнозом выступил заместитель председателя правления ПАО Сбербанк Анатолий Попов. Такой сценарий в свою очередь приведет к росту ставок по кредитам - примерно на 0,5 процентных пункта.

Напомним, в октябре Центральный банк страны представил доклад по созданию и внедрению цифровой национальной валюты. При этом должна быть обеспечено конвертация цифрового рубля в другие формы денег в соотношении один к одному. То есть существовать цифровая версия должна наряду с наличными и безналичными средствами.

Анатолий Попов подчеркнул, что Сбербанк предлагает альтернативную модель, в частности, можно расширить свойства цифровой валюты на все безналичные деньги. От этого, как отметил спикер, платежная система получит больше преимуществ от эволюции безналичного рубля, нежели от создания дополнительной цифровой валюты. Открытие же электронных кошельков с цифровыми рублями только самим Центробанком может породить движение к одноуровневой банковской системе.