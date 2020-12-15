В Орле построят современную поликлинику

Начальник орловского регионального депздрава Иван Залогин сегодня провел онлайн-брифинг с журналистами. Во время него чиновник рассказал о планах по строительству в Орле современной поликлиники.

Отвечая на вопрос журналистов о модернизации первичного звена здравоохранения, Залогин сообщил о старте в регионе соответствующей программы в 2021 году. Она включает не только ремонт медицинских учреждений и приобретение для них нового оборудования и машин, но и стоительство новых объектов. Так, вместо поликлиники №1 в Орле в 2022 году должно начаться строительство другой, более современной поликлиники.

- За период 2021-2025 годов запланирована закупка 283 единиц оборудования: это цифровые рентген аппараты, маммографы, флюорографы, эндоскопическое оборудование и многое другое, - цитирует пресс-служба областного правительства Ивана Залогина.