Следственный комитет организовал проверку трагического происшествия Фото: Архив "КП"

В Орле пенсионерка и ее сын погибли от отравления угарным газом. Тела обнаружены сегодня днем, 15 декабря, в их квартире в Северном районе города.

В настоящее время о происшествии известно, что в ночь с 14 на 15 число из-за неосторожного обращения с огнем произошло задымление. Распостранившийся по жилищу угарный газ привел к необратимым последствиям - смерти жильцов. Во всех деталях печальной истории разберутся следователи, следственный комитет организовал проверку.

- В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, - сообщила корреспонденту "КП-Орел" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.