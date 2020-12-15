На жительницу Орла на улице напал рецидивист

Полицейским удалось задержать 28-летнего рецидивиста Фото: Архив "КП"

В Орле полицейские поймали уличного грабителя. 28-летний рецидивист напал на свою жертву на улице с целью поживиться деньгами или ценностями.

Все произошло в вечернее время. Орловчанка возвращалась из магазина, на улице она приметила, что одиноко стоявший молодой человек пошел за ней. Но предотвратить неизбежное не получилось. Незнакомец накинулся на женщину, толкнул ее, та упала, грабитель потребовал отдать деньги и ценности. Однако у потерпевшей с собой не было даже мобильника, а из денег - только совсем некрупная сумма. Все что было женщина отдала преступнику, тот сбежал. Затем жертва грабежа поехала в травмпункт, о произошедшем полицейским сообщили врачи. Отморозка удалось поймать.

- Полицейские осмотрели территорию, а также изучили записи с камер видеонаблюдения, расположенных поблизости и в магазинах. В объектив попал молодой человек, подходящий под полученное описание. Полицейские установили его личность и местонахождение. Им оказался ранее судимый 28-летний орловец, - рассказали "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Грабителя задержали. Возбуждено уголовное дело.