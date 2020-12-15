Почти 2000 орловских семей получат материнский капитал в 2020 году

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

В Орловской области почти две тысяч семей, в которых родился первенец, получат материнский, он же семейный, капитал.

Право на сертификат о материнском капитале при рождении первого ребенка мамы получили с 1 января 2020 года. Выплата составляет чуть больше 466 тысяч рублей и может быть направлена на нужды семьи и ребенка: от улучшения жилищных условий, до образования.

- С 15 апреля 2020 года семьи Орловской области получают сертификаты с рождением детей в проактивном режиме, то есть без подачи заявлений и без посещения Пенсионного фонда. Специалистам для этого достаточно данных ЕГР ЗАГС, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.