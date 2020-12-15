Жителям Орла предлагают елки из Перми, сосны из Брянска и пихты из Дании

В Орле открылись елочные базары
Фото: Ольга СУПОНЕВА
В Орле стартовала предновогодняя продажа хвойных деревьев. С сегодняшнего дня, 15 декабря, на площадках а разных районах города заработали елочные базары.
Орловцы смогут приобрести традиционные ели, привезенные из Пермского края и Липецкой области, сосны с Брянщины, Ульяновской и Пензенской областей, а также пихты из Липецкой области и Дании, как сообщает пресс-служба горадминистрации.
По каким адресам расположились елочные базары?
В Советском районе: Октябрьская, 57, 60 и 120; площадь Жукова; улица 8 марта, 19.
В Заводском районе: Комсомольская площадь, Комсомольская улица в районе домов 78б, 242, 356, 384; Саханская 2.
В Железнодорожном районе: улица Пушкина, 20; сквер кинотеатра "Родина" (Трамвайный переулок);
В Северном районе: улица Металлургов (район "Алеши"); Раздольная 86;