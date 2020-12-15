В Орле суд заключил под стражу троих участников секты "Свидетели Иеговы" *

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В Орле суд заключил под стражу третьего подозеваемого уголовного дела об экстремизме. Речь идет о членах совета старейшин секты "Свидетели Иеговы"*, которых силовики поймали с поличным неделю назад.

Члены совета старейшин секты, несмотря на запрет функционирования в нашей стране, развили бурную деятельность в регионе. Установлено, что они занимались организацией собраний, пропагандировали свои взгляды. Хотя Верховный суд России запретил "свидетелям" активность на территории нашего государства еще в 2017 году.

Уголовное дело орловский следком возбудил по статье "организация деятельности экстремистской организации". Следствие ходатайствовало о заключении его фигурантов под стражу, ранее суд удовлетворил это требование в отношении двоих их трех задержанных членов секты, а сегодня стало известно, что и третий суда дожидаться будет под стражей.

- Кроме того, следствием третьему приверженцу предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации), процессуальный статус двух других приверженцев пока остался прежним (подозреваемые), - рассказала "Комсомолке" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

* Свидетели Иеговы -запрещенная в РФ организация.