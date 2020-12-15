В Орле презентовали фотоальбом об архитектуре старого и современного города

В Орле прошла презентация фотоальбома «Памятники архитектуры города Орла» Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В понедельник, 14 декабря, в арт-пространстве «КультурИст» в Орле прошло знаковое событие – презентация фотоальбома «Памятники архитектуры города Орла». Яркое иллюстрированное издание стало итогом совместной работы историков, искусствоведов и фотографов.

В центре внимания авторов-составителей оказались объекты культурного наследия, сохранившиеся до наших дней. Здесь и старинные храмы, и гражданская архитектура.

Издание стало итогом совместной работы историков, искусствоведов и фотографов Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- Фотоальбом выпущен в рамках проекта «Сохранение объектов культурного наследия Орла в фотографиях» при поддержке Фонда культуры. Мы ставили перед собой задачу показать изменения, которые произошли в архитектуре города за последние десятилетия. Поэтому мы представили современные фотографии памятников и сделали подробные исторические справки об особенностях их архитектурного стиля, - рассказал «Комсомолке» Станислав Абакумов, председатель орловского отделения Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры.

Как отметил Станислав Николаевич, в ходе подготовки исторических справок по архитектурным памятникам города Орла пришлось решать много проблем. В частности, обнаружились неточности, ошибки и просто отсутствие информации в реестре объектов культурного наследия. Собирать данные порой приходилось по крохам.

Стоит отметить, эксперты, краеведы и искусствоведы, высоко оценили значение фотоальбома.

Эксперты высоко оценили значение фотоальбома для сохранения объектов культурного наследия Орла Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- Это первое издание, в котором проведено сравнение состояния объектов архитектурного наследия Орла вчера и сегодня. В нашем городе никогда не издавался альбом памятников. Фотографий за последние десятилетия было много, но они редко сопровождались аннотациями, а здесь уже сделана попытка систематизировать и разделить все объекты культурного наследия по архитектурным стилям. Конечно, это только начало, впереди еще много работы, - подчеркнул краевед Виктор Ливцов.

Тираж издания небольшой. В будущем с фотоальбом можно будет познакомиться в орловских библиотеках.