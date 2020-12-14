На дороге под Орлом машина такси оказалась в кювете

ДТП случилось на заснеженной дороге Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орловской области легковая машина такси кувыркнулась в кювет. В аварии не обошлось без пострадавших.

Случилось дорожно-транспортное происшествие в воскресенье, 13 декабря. В пятом часу вечера 37-летний мужчина ехал за рулем иномарки «Шевроле» по дороге «Болхов-Мценск-Новосиль». На 89 километре он не смог совладать с управлением своим транспортом. Машина слетела с дороги в кювет, а затем опрокинулась.

- В результате ДТП водитель автомобиля и пассажир 2015 года рождения получили телесные повреждения, не госпитализированы, - сообщили «Комсомолке» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.