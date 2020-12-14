В Орле сотрудникам детсадов окажут материальную помощь Фото: Архив "КП"

В Орле продолжают решать проблему с сокращением заработной платы сотрудников детских садов. Воспитателя и нянечки уже несколько месяцев получают денег меньше, чем обычно за неизменившуюся почасовую нагрузку.

Напомним, причина - решение казначейства России о том, что оплата не соответствует времени выполняемых работ. Вот заработок и пересчитали в сторону уменьшения. После этого волна жалоб захлестнула городскую администрацию.

Сначала с руководством детских садов пообщался мэр Орла Юрий Парахин, затем к вопросу подключился и губернатор Андрей Клычков, пообещавший компенсировать денежные потери воспитателей и нянечек с помощью премий.

Сегодня, 14 декабря, Юрий Парахин сообщил, что материальная помощь для вспомогательного персонала поступит с 17 по 22 декабря этого года. Она должна возместить потерю части заработной платы за период с 1 октября по 31 декабря.

- Также хочу сообщить, что в январе 2021 года администрация Орла вынесет на рассмотрение депутатов Орловского горсовета новый порядок оплаты труда в дошкольных учреждениях. О принятых решениях сообщу дополнительно, - пояснил мэр.