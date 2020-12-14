Орловский СК проверяет ситуацию с водой и дорогами в поселке Знаменка Фото: Архив "КП"

17 декабря состоится большая пресс-конференция Президента Владимира Путина. Со всей страны уже начали поступать обращения россиян к главе государства. Орловская область также не осталась в стороне.

Видео обращение с призывом о помощи записали жители поселка городского типа Знаменка Орловского района. Они пожаловались на «черную вонючую воду, текущую из кранов» и разбитые дороги. Запись выложили в одном из пабликов в соцсетях.

В настоящее время Следственный комитет Орловской области уже начал доследственную проверку. Сотрудникам ведомства предстоит выяснить, как обстоит ситуация в поселке.

- В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств сложившейся ситуации. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.