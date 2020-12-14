До конца декабря на нескольких улицах Орла будет затруднен проезд

В Орле будет затруднен проезд по нескольким улицам в декабре Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле до конца декабря движение транспорта по нескольким участкам будет ограничено. Рассказываем, на каких улицах водителям придется испытать неудобства и почему.

Во вторник 15 декабря из-за работ по монтажу и демонтажу световых конструкций будет затруднен проезд по улице Тургенева (район дома №16) и мосту Дружбы.

А в четверг, 17 декабря, с 10 до 11 утра будет проводиться реконструкция светофора на перекрестке Тургенева и Салтыкова-Щедрина. Из-за этого на указанном участке у водителей также возникнут сложности с проездом. Здесь же еще и деревья будут кронировать.

До конца месяца, а точнее до 30 декабря, из-за спила деревьев временные ограничения будут действовать на следующий улицах: Старо-Московская (район дома 24), 1-я Курская (близ домов №№20, 37, 130), перекресток 4-й Курской и Новосильской, 4-я Курская (дом 2), Московская (дома 45 и 63), Привокзальная (район дома № 38), Багажный переулок (у дома №22), а также улица Контакнтная (район дома 8).

Обо всех ограничениях "Комсомолке" сообщила пресс-служба администрации Орла.