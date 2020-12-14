В Орле двое пьяных подростков до полусмерти избили мужчину

Следственный комитет возбудил уголовное дело Фото: Архив "КП"

В Орле двое пьяных подростков избили 35-летнего мужчину до полусмерти. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Все случилось в Северном районе города в середине прошлой недели, 10 декабря. Конфликт произошел вблизи торговой точки, обернулся он дракой. Два 17-летний орловца распустили кулаки, в итоге нанеся множественные травмы своему оппоненту, повлекшие тяжкий вред его здоровью.

- Возбуждено уголовное дело в отношении двух 17-летних жителей города Орла, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п. "а", ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), - сообщила "КП" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Сейчас следователи занимаются сбором доказательств.