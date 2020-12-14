Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 14 декабря

На 14 декабря в Орловской области подтверждено еще 177 случаев заражения коронавирусом среди жителей. Оперштаб региона представил карту распространения болезни по городам и районам. Рассказываем, где выявили новые случаи заражения.

За последние сутки коронавирус подтвердился у 117 жителей Орла, 16 человек в Орловском районе, 5 – в Ливенском и Новодеревеньковском районах, 4 – в Малоархангельском и Краснозоренском районах, по 3 – в Урицком, Сосковском, Болховском, Верховском и Мценском районах, 2 – в Хотынецком, Свердловском, Шаблыкинском и Залегощенском районах, по 1 – в Покровском, Колпнянском и Глазуновском районах.

За все время пандемии COVID-19 заболели 9357 жителей Орла, 2242 человек в Орловском районе, 1332 – в Ливнах и Ливенском районе. На четвертом месте по количеству заболевших город Мценск и Мценский район (976). Замывает пятерку Урицкий район, здесь было выявлено 433 случая заражения.

Еще 425 случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Дмитровском районе, 352 в Болховском районе, 294 в Хотынецком районе, 285 в Свердловском районе, 277 – в Покровском районе, 265 в Новодеревеньковском районе, 264 в Малоархангельском районе, 224 в Колпнянском районе и 220 в Залегощенском районе.

Менее двухсот заболевших в Верховском районе (180), Кромском районе (173), Троснянском районе (157), Должанском районе (152). В Шаблыкинском районе за все время пандемии заболели 136 человек, еще 130 – в Глазуновском районе, 116 в Знаменском районе, 111 в Сосковском районе, 109 в Новосильском районе.

Меньше всего случаев заражения выявлено в Краснозоренском районе (91) и Корсаковском районе (35).

Всего заболело 18336 жителей Орловской области. Выздоровели 16030 человек.