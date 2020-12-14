Яблоки подешевели, а сахар взлетел в цене: как изменились цены на продукты в Орле за месяц

Как изменились цены на продукты в Орле за месяц Фото: Ольга СУПОНЕВА

Орелстат рассказал как в Орловской области изменились за месяц цены на социально значимые товары. Какие-то подукты стало дешевле класть в корзину, другие напротив подорожали.

Статисты представили данные за ноябрь. В сравнении с октябрем подорожала говядина с 356 рублей до 358, куры со 134,3 до 135,8 рубля, сливочное масло с 679,4 до 684,7, куриные яйца с 57 до 64 рублей, мука с 43 до 44, гречка с 80 до 82 рублей, картофель с 19 до 20, сахар с 49 до 54 рублей, рыба со 179 до 181, подсолнечное масло со 112 до 123 рублей.

Снизились цены на баранину с 417 до 408 рублей, черный чай с 826 рублей за килограмм до 820, пшено с 48 до 45, вермишель с 78 до 77, яблоки с 97 до 89.

Если же взять цены на начало года, то есть за январь 2020-го, то практически все продукты из списка социально значимых подорожали. Так, если год назад свинина стоила в среднем 235 рублей за кило, то в ноябре уже 249 рублей, подсолнечное масло подорожало с 98 рублей до 123, молоко с 81 до 83, черный чай с 757 до 820, соль с 13 до 14, сахар с 29 до 54, рис с 61 до 69, мука с 41 до 44, рыба мороженная со 160 до 181.

Отметим, что на некоторые группы товаров рост цен объясняется сезонностью.