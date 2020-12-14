Коронавирус в Орловской области: выздоровело больше 16 тысяч человек

Регион переступил очередной порог по количеству выписанных пациентов Фото: архив "КП"

Количество жителей Орловской области, получивших статус вылечившихся от коронавируса, превысило 16 тысяч. Регион переступил очередной порог по количеству выписанных пациентов.

По данным федерального оперативного штаба, за минувшие выходные покинули больницы или сняты с домашнего наблюдения по выздоровлению 92 человека(47 в субботу, 45 в воскресенье). В целом же, уже которую неделю число выписанных за сутки граничит с двумя сотнями человек или превышает две и даже три сотни.

За 3 последние недели статус выздоровевших получило более 4 тысяч орловцев.

На 14 декабря 2020 года в регионе 18 336 заболевших коронавирусом и 16 030 излечившихся.