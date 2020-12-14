В Орловской области жилья построили больше, чем было запланировано Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области в 2020 году жилья построили больше, чем было запланировано. Ожидается, что к концу года объем ввода его в эксплуатацию превысит 122%.

По планам, в этом году в регионе должно было быть возведено 265 тысяч квадратных метров недвижимости. А реально этот показатель составляет на сегодняшний день, по данным которые приводит областная администрация, 325,4 тысячи квадратных метров. К прошлому году это 107,5%.

- Согласно заключенному с Минстроем России дополнительному соглашению, до 2024 года объем ввода жилья в Орловской области должен составить 1 485 тыс. кв. метров, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.