Водитель «Фольксвагена» учинила аварию в Заводском районе Орла. Фото Госавтоинспекции Орловской области. Фото: Архив "КП"

В воскресенье, 13 декабря, в Заводском районе Орла произошло ДТП с участием иномарки и отечественного авто. 29-летняя водитель «Фольксвагена» врезалась в «Ладу Ларгус» на повороте.

Инцидент произошел в районе пяти часов вечера недалеко от дома №189 по Комсомольской улицы. Девушка хотела повернуть налево на Карачевский переулок, но не учла, что в это время прямо во встречном направлении ехала «Лада». Избежать столкновения не удалось.

- В результате ДТП 40-летний пассажир автомобиля «Лада-Ларгус» 1980г.р. получил телесные повреждения и был доставлен в приемное отделение Орловской областной клинической больницы и после оказания помощи отпущен, - рассказали «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.