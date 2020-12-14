Председатель гаражного кооператива украл у орловца гараж Фото: Архив "КП"

В Заводском районе Орла председатель гаражно-строительного кооператива умудрился украсть один из гаражей. В один из дней владелец строения просто не обнаружил его на месте. В ситуацию пришлось вмешаться полиции.

Как позже выяснилось, гараж достался орловцу по наследству и он несколько лет им не пользовался. Стоимость похищенного мужчина оценил в 30 тысяч рублей.

- В результате проверки был установлен гражданин, причастный к хищению. Председатель ГСК вызвал манипулятор и отвез гараж на пункт приема металла. Там он получил за него 13 тысяч рублей. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.