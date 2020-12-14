Под Орлом юный водитель иномарки сбил пешехода на переходе

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

В орловском райцентре Ливны юный водитель иномарки сбил женщину на пешеходном переходе. С места ДТП пострадавшую увезли в больницу.

Авария произошла в ночное время, во втором часу. 19-летний парень ехал на легковушке "Хендаи" по улице Октябрьской в сторону Щербакова. В этот момент по регулируемой зебре проезжую часть переходила женщина 53 лет. Водитель не уступил дорогу и протаранил пешехода.

- В результате ДТП пешеход получила травмы, доставлена в Центральную районную больницу города Ливны, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

За выходные госавтоинспекторы зарегистрировали на территории Орловской области 27 ДТП, в 3 из них пострадали люди. Обошлось без погибших.