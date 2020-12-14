В 2020 году в Орловской области обнаружили останки 551 советского бойца

В Орловской области подвели итоги акции «Вахта памяти-2020» Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области закончилась региональная акция «Вахта Памяти — 2020». Хотя пандемия коронавируса внесла свои коррективы в работу поисковых организаций, в этом году им удалось поднять останки 551 советского бойца.

«Вахта памяти» прошла в три этапа с 24 апреля по 1 ноября. Благодаря поисковикам удалось установить имена 24 солдат по вещам и еще 108 по спискам.

- В этом году обнаружено два места падения самолетов в 1941-1945 годы, установлена судьба экипажа ИЛ-2. Также обнаружены останки пяти немецких солдат, - рассказали «КП» в пресс-службе Орловского облсовета.