В Орловской области на сельхозпредприятии украли мобильник за 32 тысячи рублей

В Орловской области на сельхозпредприятии украли мобильник Фото: Архив "КП"

На одном из сельхозпредприятий в Кромском районе произошла крупная кража. Неизвестный похитил у сотрудника мобильник за 32 тысячи рублей. Оставленный на видном месте, гаджет быстро привлек внимание воришки.

К поискам пропажи приступили сотрудники отделения уголовного розыска. Вскоре выяснилось, телефон забрал житель Глазуновского района 24-летний рабочий этого же предприятия. Молодой человек не стал отрицать свое вины и пообещал возместить причиненный ущерб.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ведется следствие, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.