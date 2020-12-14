В Орловской области на сельхозпредприятии украли мобильник за 32 тысячи рублей

В Орловской области на сельхозпредприятии украли мобильник
Фото: Архив "КП"
На одном из сельхозпредприятий в Кромском районе произошла крупная кража. Неизвестный похитил у сотрудника мобильник за 32 тысячи рублей. Оставленный на видном месте, гаджет быстро привлек внимание воришки.
К поискам пропажи приступили сотрудники отделения уголовного розыска. Вскоре выяснилось, телефон забрал житель Глазуновского района 24-летний рабочий этого же предприятия. Молодой человек не стал отрицать свое вины и пообещал возместить причиненный ущерб.
- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ведется следствие, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.