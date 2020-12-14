В Орловской области 20 учителей получат по миллиону рублей

Фото: Ольга СУПОНЕВА (архив)

В Орловской области в 2020 году по программе "Земский учитель" трудоустроены 20 педагогов. В качестве стимулирующей выплаты, все они получат по одному миллиону рублей.

Программа предусматривает, что учитель переезжает в небольшой населенный пункт Орловщины (село или город численностью до 50 тысяч человек) и устраивается на вакантную должность. В нынешнем году закрыты вакансии педагогов в 16 школах Болховского, Кромского, Мценского, Орловского, Свердловского и Урицкого районов.

- Трудоустроены 20 квалифицированных учителей математики, русского языка, английского и немецкого языков, физики, истории и обществознания, биологии, начальных классов, ОБЖ, - рассказали в пресс-службе Правительства Орловской области.