В Орле планируют запустить больше низкопольных автобусов

С 2021 года в Орле несколько изменится схема движения транспорта Фото: Ольга СУПОНЕВА

В мэрии Орла рассказали о грядущих переменах в системе городского общественного транспорта. Так, с 2021 года власти планируют запустить больше низкопольных и больше вместительных автобусов.

С 1 января начнется заключение новых контрактов с перевозчиками. Часть маршрутов уберут из схемы движения общественного транспорта (об этом "Комсомолка рассказывала здесь), предусмотрят запуск других на время перекрытия Красного моста и другое.

- В новой редакции реестра маршрутов предусмотрено увеличение пассажировместимости транспортных средств и увеличение количества автобусов, адаптированных для перевозки маломобильных групп населения. Также преимущество нового транспорта — в возможности соблюдения социальной дистанции, - сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на Дмитрия Паничкина, замначальника транспортного отдела горадминистрации.

Планируется, что автобусы будут ходить и в самые отдаленные части города. Как планы осуществятся на практике, орловцы смогут узнать уже скоро.