В Орле бывший главбух муниципального предприятия отправится в тюрьму

В Орле суд поставил точку в деле бывшего главбуха муниципального предприятия Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле суд поставил точку в деле бывшего главбуха муниципального предприятия. Женщина отправится в тюрьму за присвоение нескольких миллионов рублей.

Речь идет о экс-сотруднице МУП ЖРЭП "Заказчик". В срок с 2012 по 2018 год она получала в кассе организации 12 миллионов рублей, чтобы передать их приставам и погасить долг предприятия. Однако донесла до УФССП бухгалтер не все средства. Присвоила почти 9,5 миллионов рублей.

- Заводской районный суд согласился с мнением государственного обвинителя и назначил виновной наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в доход государства в размере 500 000 рублей, - рассказали "Комсомолке" о решении суда в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.

Также осужденная не сможет работать в муниципальных организациях, коммерческих и других предприятиях на должностях связанных с финансами.

Пока что приговор суда в силу не вступил.