В Орле любителей зимней рыбалки потянуло на хрупкий лед

Лед окреп далеко не везде, а любители зимней рыбалки тут как тут Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

В Орле и области у спасателей наступила пора, когда приходится убеждать жителей не выходить на тонкий лед. Несмотря на то, что ледяная корка схватилась далеко не на всех водоемах, любители зимней ловли уже вышли на рыбалку. В МЧС между тем просят воздержаться от прогулок и времяпрепровождения на неокрепшем ледовом покрытии озер, прудов и рек.

Спасатели устраивают рейды, в беседах убеждают орловцев не подвергать себя риску. При этом один трагический случай уже произошел в регионе: на днях провалился под лед и погиб житель Болховского района.

- Зрительно может показаться, что ледовый покров может быть прочным и монолитным, однако это не так. Чтобы лед окреп, необходимо установление в течение месяца ежедневной среднесуточной температуры воздуха ниже -7 ºС, - объяснили "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Спасатели просят не рисковать, а родителям стоит провести разъяснительные беседы с детьми.