В Орле главврач больницы обратился в полицию с просьбой проверить информацию о COVID на фейки

В Орле главный врач больницы обратился в полицию с просьбой проверить на фейки информацию о коронавирусе. Речь идет об опубликованной в сети переписке с пациенткой.

Ситуацию прокомментировал Иван Залогин, начальник областного департамента здравоохранения, на состоявшемся накануне онлайн-брифинге с журналистами. Он рассказал, что главный врач городской больницы им. Семашко написал заявление в правоохранительные органы. Ранее общественная активистка опубликовала в фейсбуке скриншоты переписки, говоря, что это сообщения от скончавшейся пациентки. Судя по сообщениям, женщина жаловалась на нехватку кислорода в больнице Семашко и несвоевременное тестирование.

Среди орловцев этот пост вызвал множество толков, а вот насколько информация достоверна проверят правоохранители. Иван Залогин сообщил, что пациентки с указанным именем в списках скончавшихся в больнице нет.

Мы следим за развитием ситуации.