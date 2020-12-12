Орловчанка не заперла дверь в квартиру и стала жертвой вора

Орловчанка лишилась своих денег, забыв запереть дверь в жилище Фото: Архив "КП"

В Орле полицейские раскрыли квартирную кражу. Орловчанка лишилась своих денег, забыв запереть дверь в жилище.

Северный район. В полицию пришла местная жительница и заявила о краже. Женщина рассказала, что живет в общежитии и в один день она не обнаружила своей сумки, в которой была сумма денег. Полицейские стали выяснять все обстоятельства преступления, выяснилось, что проникнуть в квартиру мог кто угодно, ведь входная дверь была открыта. И через некоторое время удалось выяснить, кто же воспользовался ситуацией.

Как оказалось, приоткрытую дверь заметил 44-летний местный житель. Он просто проходил мимо, вошел в жилье, схватил сумку, вытащил оттуда 3 тысячи рублей, а от самого дамского избавился в подъезде. На момент задержания украденные деньги орловец успел потратить.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ "Кража". В настоящее время ведется следствие, фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - рассказали корреспонденту "Комсомолки" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.