В Орле не успели достроить детский сад к обещанному сроку

Фото из инстаграма Юрия Парахина Фото: соцсети

В Орле вовремя не завершилось строительство детского сада. Речь идет о садике N93 на улице Родзевича-Белевича.

Как уже сообщала своим читателям "КП", сроком сдачи объекта значилось 10 декабря. На календаре уже 12 число, а в здании все еще продолжаются строительные и ремонтные работы. О них рассказал мэр Орла Юрий Парахин в своем инстаграме после того, как побывал в недостроенном дошкольном учреждении.

- Ежедневно здесь работает 60-70 человек, это только строители, без учета вспомогательного персонала. Работы ведутся сразу по всем фронтам: одна бригада завершает внешнее благоустройство, другая застилает линолеум, третья собирает кроватки и шкафчики, - написал Парахин.

Новым сроком сдачи сада значится 20 декабря. Кстати, эта же подрядная организация должна строить в будущем году детский сад на Ливенской улице. Впрочем, как отметил мэр, причины по которым вовремя не завершено строительство объективные.