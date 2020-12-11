От врачей до химиков: названы самые высокооплачиваемые вакансии в Орловской области

Работодатели ищут в Орловской области семь с половиной тысяч сотрудников Фото: Архив "КП"

В банке вакансий Орловской области значатся свободными свыше 7,4 тысяч рабочих мест. Зарплата на них существенно колеблется: от «минималки» и почти до ста тысяч рублей в месяц. Региональное Управление труда и занятости рассказало, какие профессии сейчас самые высокооплачиваемые.

На вершине рейтинга должность управляющего отделением Новосильского сельскохозяйственного предприятия. За работу профессионального управленца готовы ежемесячно платить 95 тысяч рублей.

Далее среди наиболее выгодных предложений на рынке труда значится место врача-онколога в городской больнице им. Боткина. Оклад - от 60 тысяч рублей. Аналогичную заработную плату предлагают инженеру-электрику на сыродельном заводе.

Зарплату в 50 тысяч рублей в месяц могут получить желающие занять должность агрономов и юрисконсульта в Новосиле и Мценске, исполнительного директора мясной компании в Хотынецком районе и участкового врача-педиатра в Верховье.

Среди редких профессий в банке вакансий – химики в Кромском районе, гидролог и метеоролог для Орловского центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

- На рынке труда по-прежнему востребованы учителя и воспитатели, врачи и медсестры. Сельхозпредприятия трудоустроят зоотехников, ветврачей, дояров. Кроме этого есть потребность в укладчиках-упаковщиках, грузчиках, подсобных рабочих, уборщиках и других, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Предлагают орловцам и вахтой поработать. Самые оплачиваемые варианты для строительных специальностей (монтажники, каменщики, плотники, бетонщики, электрогазосварщики) – Мурманск (от 60 до 100 тысяч рублей) и Москва (более 60 тысяч рублей). Здесь обещают оплату проезда и проживания.