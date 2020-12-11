Орловец поверил телефонным мошенникам и вляпался в крупный кредит

Еще один человек в Орле стал жертвой телефонных мошенников Фото: Архив "КП"

Еще один человек в Орле стал жертвой телефонных мошенников, скрывающихся под личиной банковских сотрудников. 36-летний горожанин доверился аферистам и вляпался в крупный кредит.

Схема использовалась уже отработанная. У мужчины зазвонил телефон, незнакомка на том конце провода представилась работницей банка. Она убедила собеседника, что мошенники пытаются снять с его счета деньги. Разговор повернулся таким образом, что орловец взял кредит, обналичил его и в течение нескольких дней перевел все деньги преступникам на разные номера телефона. При этом мужчине все эти дни звонили с разных номеров разные люди и убеждали бедолагу в правильности действий, представляясь банковскими работниками и даже работниками правоохранительных органов. Только через несколько дней горожанин понял, что стал жертвой обмана.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество". Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на раскрытие данного преступления, - сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Что делать, если и по вашему номеру раздался сомнительный звонок, как не попасться на удочку мошенников и можно ли вернуть свои деньги читайте здесь.