Коронавирус в Орловской области: стало известно кто не сможет сделать прививку

Фото: Ольга СУПОНЕВА (архив)

В ходе сегодняшнего онлайн-брифинга главы департамента здравоохранения Орловской области Ивана Залогина обсуждались вопросы, связанные с распространением коронавируса в регионе. Одной из тем стала приближающаяся вакцинация.

Залогин рассказал, кто сможет сделать прививку, а кто нет. Регламент утвержден Минздравом России, врач ознакомится с историей болезни готовящегося к прививке пациента. И, как пояснил спикер, если человек болел коронавирусом в течение последних 6 месяцев, общался с зараженными последние две недели или переболевает в настоящий момент, то будет проводиться тестирование на антитела. То есть те люди, кто переболел в последние пол года ковидом, вакцинироваться не будут.

При этом не совсем понятно что делать тем людям, кто перенес коронавирус без симптомов и попросту об этом не знал.

Крупная поставка вакцины Спутник V ожидается со дня на день. В первую очередь прививаться будут медики, педагоги, социальные работники.