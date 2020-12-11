Орловский СК проверяет обстоятельства гибели 74-летнего пенсионера во время пожара

Орловский СК проверяет обстоятельства гибели 74-летнего пенсионера Фото: Архив "КП"

Орловские следователи выясняют причины гибели 74-летнего мужчины в Железнодорожном районе облцентра. Во время пожара его нашли мертвым в собственной квартире. Трагедия произошла в многоквартирном жилом доме на Новосильской улице вечером 10 декабря.

Задымление было такой силы, что пожарным пришлось эвакуировать людей из соседних квартир. Спасатели вывели из дома четырех человек. Очаг возгорания был на кухне.

- По данному факту гибели мужчины проводится доследственная проверка. В настоящее время устанавливается причина возгорания, проводятся иные проверочные мероприятия. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.